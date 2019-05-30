رئيس جامعة الزقازيق: إحالة 7 حالات غش فقط إلى مجلس التأديب

وائل ربيعى

أكد الدكتور خالد عبد البارى، رئيس جامعة الزقازيق، أن إجمالى حالات الغش التى تم كشفها بامتحانات الكليات المختلفة بلغ 7 حالات فقط، مشيرا إلى أن السبب فى قلة عدد هذه الحالات بالامتحانات هو التطبيق الصارم لنصوص قانون تنظيم الجامعات الخاصة بهذا الشأن وكذلك امتحانات التصحيح الإلكترونى التى تكافح الغش.

وأضاف عبد البارى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أنه تمت إحالة هذه المحاضر السبعة إللى مجلس تأديب؛ لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات الفردية.