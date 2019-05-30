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رئيس الوزراء البحرينى: رضا المواطن هو المؤشر لنجاح أى برنامج خدمى

الخميس، 30 مايو 2019 06:00 ص
رئيس الوزراء البحرينى: رضا المواطن هو المؤشر لنجاح أى برنامج خدمى الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء فى مملكة البحرين
كتب مصطفى عنبر
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أكد الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس الوزراء فى مملكة البحرين، إن شعب البحرين يستحق منا الكثير وأن رضا المواطن هو المؤشر لنجاح أي برنامج خدمي أو تنموي.

 

وشدد الأمير خليفة بن سلمان على ضرورة تطوير هذه البرامج للوصول إلى هذا الهدف، مؤكدا أن المواطن هو المعيار الرئيسي في تحديد الأولويات وترتيب سلم المشاريع والبرامج الحكومية باعتباره جوهر التنمية ومقصدها الأساسي، وأن البحرين تسير نحو تحقيق المزيد من التنمية والبناء على ما تحقق من مكتسبات على مختلف الأصعدة.

 

كما أكد حرصه على تلمس احتياجات المواطنين عبر اللقاءات المباشرة معهم، مشيرا إلى أن كل جهود الحكومة منصبة على تطوير مختلف الخدمات وتوفيرها بأعلى مستويات الجودة.

 

وأعرب الشيخ خليفة بن سلمان، عن تقديره لكل الجهود المخلصة التي يبذلها كافة العاملين في مختلف الأجهزة الحكومية، وما يقومون به من جهود في تقديم التسهيلات والتيسير على المواطنين، وقال "إن لهم منا كل التقدير على ما يبذلونه لتحقيق أفضل مستويات الكفاءة ورضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية المختلفة، ودعاهم إلى المزيد من الإسراع في تطوير الاداء والانجاز الحكومي وضمان أن يكون عملهم وفق نهج متطور وأداء متعاظم لخدمة المواطن".

 

وأكد أن بناء المستقبل هو التحدي الذي يشغلنا من أجل تعزيز نهضة ونماء الوطن، وتحقيق صالح أبنائنا المواطنين وأجيالنا القادمة، وسيظل المواطن هو محور الاهتمام الأولوية التي لا يسبقها أي شيء أخر في سعينا لبناء الدولة الحديثة القادرة على مواكبة متطلبات العصر بكل منجزاته الحضارية والتنموية.

 

وأكد أن إن عزيمة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، لن يثنيها أي شيء عن تحقيق كل ما فيه الخير للوطن والمواطن، ونعمل على استكمال منظومة المشاريع الحكومية في مختلف مدن وقرى البحرين، وإنشاء المزيد منها في المجالات المختلفة".

 

 

 


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