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خناقة الديمقراطيين والجمهوريين على بيان مولر فى كاريكاتير USA Today

الخميس، 30 مايو 2019 01:41 م
خناقة الديمقراطيين والجمهوريين على بيان مولر فى كاريكاتير USA Today كاريكاتير USA Today
كتبت ريم عبد الحميد
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حظى بيان المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية عام 2016، روبرت مولر، باهتمام كبير فى الصحف الأمريكية، والتى رأت أغلبها أن هذا البيان الذى أعلن فيه مولر أيضا استقالته من وزارة العدل يكس انقساما وخلافا، سواء بين مولر نفسه ورئيسه المباشر وزير العدل ويليام بار، أو الانقسام بين الجمهوريين والديمقراطيين فى رؤيتهم  لما قاله المحقق الخاص.

 

وكان مولر قد قال إن اتهام ترامب بجريمة عرقلة العدالة لن يكن خيارا مطروحا بسبب سياسة وزارة العدل، التى لا يجوز بموجبها توجيه اتهامات لرئيس فى المنصب. ولم يبرئ مولر الرئيس تماما فى بيانه وقال، لو كان لدينا الثقة بأن الرئيس وبشكل واضح لم يرتكب جريمة لقلنا ذلك، إلا أننا لم نصل إلى قرار حول ما إذا كان الرئيس قد ارتكب جريمة.

 

كاريكاتير USA Today
كاريكاتير USA Today

 

 

 

 وسلط كاريكاتير صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية على الاختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين لبيان ترامب. فبينما يرى الديمقراطيون أن البيان دعوة من مولر لعزل ذلك الخائن القابع فى البيت الأبيض، فإن الجمهوريين يرون أن ينادى بتجاوز الأمر.

 

 


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روبرت مولر يعلن استقالته عقب انتهاء تحقيقات تدخل روسيا بالانتخابات الأمريكية

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