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الخميس، 30 مايو 2019 06:59 م
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حى وسط الإسكندرية يحصّل غرامات بقيمة 163 ألف جنيه من إشغالات الطريق

الخميس، 30 مايو 2019 06:20 م
حى وسط الإسكندرية يحصّل غرامات بقيمة 163 ألف جنيه من إشغالات الطريق حملة إشغالات - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير
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شن حى وسط الإسكندرية حملات لإزالة إشغالات الطريق وذلك تفعيلاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 17 لسنة 2019 الذى يقضى بفرض غرامات يومية على إشغالات المقاهى والكافيهات والمحلات لردع المخالفين.

وشن الحى عدة حملات تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، حيث توجهت الحملات إلى شوارع بورسعيد ميدان سانتريتا، وشارع الدلتا، وتم خلال الحملة تحصيل مبلغ 12 ألف جنيه غرامات فورية، ليصل مجموع الغرامات المحصلة إلى 163 ألف جنيه فى الفترة  من 30:20 مايو الجاري.

وذلك فى إطار وضع حلول رادعة وجذرية لمشكلة الاشغالات والتعديات وردع المخالفين، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.


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