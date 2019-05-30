حى وسط الإسكندرية يحصّل غرامات بقيمة 163 ألف جنيه من إشغالات الطريق

الاسكندرية جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية حملات لإزالة إشغالات الطريق وذلك تفعيلاً لقرار محافظ الإسكندرية رقم 17 لسنة 2019 الذى يقضى بفرض غرامات يومية على إشغالات المقاهى والكافيهات والمحلات لردع المخالفين.

وشن الحى عدة حملات تحت إشراف اللواء سمير صدقى رئيس حى وسط، وبقيادة أيمن الحلو مدير إدارة إشغال الطريق، حيث توجهت الحملات إلى شوارع بورسعيد ميدان سانتريتا، وشارع الدلتا، وتم خلال الحملة تحصيل مبلغ 12 ألف جنيه غرامات فورية، ليصل مجموع الغرامات المحصلة إلى 163 ألف جنيه فى الفترة من 30:20 مايو الجاري.

وذلك فى إطار وضع حلول رادعة وجذرية لمشكلة الاشغالات والتعديات وردع المخالفين، لاستعادة المظهر الحضارى والانضباط لشوارع الثغر.