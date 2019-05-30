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حبس تاجر ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية

الخميس، 30 مايو 2019 11:01 ص
حبس تاجر ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجمالية ألعاب نارية-أرشيفية
كتب سليم على
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قررت نيابة الجمالية حبس تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته 640 ألف قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية تمكن مباحث قسم شرطة الجمالية، من ضبط أحد الأشخاص تاجر مقيم بأسيوط أثناء تواجده داخل مخزن للألعاب النارية "مستأجر" بدائرة القسم، وعثر بداخله على كمية من الألعاب النارية عبارة عن 14 كرتونة ألعاب نارية بإجمالى 640 ألف صاروخ مختلفة الأشكال والأنواع.
 
وأشارت التحقيقات إلى أنه بمواجهة رجال المباحث المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم تاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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الجمالية


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