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جامعة الإسكندرية والوكالة الفرانكوفونية يعقدان مؤتمرا عن التحول الرقمى للجامعات

الخميس، 30 مايو 2019 12:25 م
جامعة الإسكندرية والوكالة الفرانكوفونية يعقدان مؤتمرا عن التحول الرقمى للجامعات نائب رئيس جامعة الإسكندرية والمدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية
الإسكندرية أسماء على بدر
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استقبل الدكتور هشام جابر نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب،والدكتور حسن ندير مستشار رئيس جامعة الإسكندرية للتعاون الدولى، إيريفيه سابوران المدير الإقليمي لمكتب الشرق الأوسط للوكالة الجامعية الفرانكوفونية، لبحث التعاون بين الجامعة والوكالة  فى مجالات المنح الدراسية والأنشطة المختلفة،ومتابعة الخطوات التنفيذية للمؤتمر الذى تنظمه جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الوكالة فى بداية شهر ديسمبر القادم، حول قضايا التحول الرقمي للجامعات،والذكاء الاصطناعى.
 
واستعرض الدكتور هشام جابر،خلال اللقاء،دور الجامعة فى التعاون مع العديد من الدول الأفريقية من خلال فرعيها بالعاصمة التشادية انجامينا،وجوبا بجنوب السودان، فضلا عن إنشاء عدة مراكز إقليمية للتنمية المستدامة بالتعاون مع جامعة أحدها بأديس أبابا ليخدم شرق أفريقيا،والآخر مركز التنمية المستدامة بجامعة جمال عبد الناصر بالعاصمة الغينية كوناكرى ليخدم غرب أفريقيا تحت إشراف جامعة الإسكندرية لتقديم الاستشارات الهندسية فى المشروعات القومية التى تتم بغينيا.
 
وأقترح الدكتور هشام جابر التعاون مع الوكالة فى تقديم المزيد من الدعم للدول الإفريقية،من خلال مقرات الوكالة المختلفة داخل العديد من الدول الإفريقية،وقيام الوكالة بزيادة المنح الدراسية للطلاب الأفارقة خاصة فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى،وسعيها للاستفادة من هذه الفترة فى تقديم أكبر دعم ممكن  للأشقاء الأفارقة خاصة فى مجالات التعليم العالى والبحث العلمي،كما أستعرض الترتيبات الخاصة بالمؤتمر الذى تنظمه الجامعة بالتعاون مع الوكالة فى ديسمبر القادم عن قضايا التحول الرقمي للجامعات،والذكاء الاصطناعى،وتستمر اعماله لمدة يومين.
   
ومن جانبه أكد سابوران على ترحيب الوكالة الفرانكوفونية بالتعاون مع جامعة الإسكندرية من خلال تنظيم المزيد من الأنشطة والفعاليات،وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة الدارسين بالأقسام والبرامج الفرنسية للاستفادة من البرامج التى تقدمها الوكالة،كما رحب بتقديم الدعم اللازم لتطوير العلاقات مع الدول الإفريقية وتوقيع ما يلزم من اتفاقيات وبروتوكولات تعاون تهدف لمصلحة جميع الأطراف.
 
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