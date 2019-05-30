جامعة أسيوط: تركيب محول كهربائى و48 تكييفا داخل صالات الامتحانات

أسيوط ـ محمود عجمى

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن الانتهاء من تركيب محول كهربائى جديد لتجنب انقطاع الكهرباء داخل صالات الامتحانات، مشيراً إلى انتهاء كذلك تركيب 48 جهاز تكييف داخل قاعات الصالات المختلفة، كما تم تركيب جهازين آخرين بقاعتى "س" و"ص" إلى جانب عدد من المراوح الهوائية لتوفير مناخ صحى ملائم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

جاء ذلك خلال جولة نائب رئيس جامعة أسيوط داخل الصالات والتى تفقد خلالها أعمال امتحانات الفرقتين الأولى والثانية لكلية التجارة وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن ما تم من أعمال تطوير وتجديد لصالات الامتحانات بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير خدمة تعليمية أفضل وتحسين سبل الدعم والرعاية المقدمة لطلابها.

وتضمنت جولة نائب رئيس الجامعة تفقده لأعمال الامتحانات الجارية بكلية التربية وذلك بحضور الدكتور عادل رسمى عميد الكلية ووكلاء لمختلف القطاعات حيث كان يؤدى طلاب الفرقة الرابعة مادة الفروق الفردية وهى المادة الموحدة على كافة شعب الكلية.



جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء



جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء



جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء



جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء