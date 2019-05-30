سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة أسيوط: تركيب محول كهربائى و48 تكييفا داخل صالات الامتحانات

الخميس، 30 مايو 2019 03:01 م
جامعة أسيوط: تركيب محول كهربائى و48 تكييفا داخل صالات الامتحانات جانب من جولة نائب رئيس جامعة أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
إضافة تعليق

كشف الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، عن الانتهاء من تركيب محول كهربائى جديد لتجنب انقطاع الكهرباء داخل صالات الامتحانات، مشيراً إلى انتهاء كذلك تركيب 48 جهاز تكييف داخل قاعات الصالات المختلفة، كما تم تركيب جهازين آخرين بقاعتى "س" و"ص" إلى جانب عدد من المراوح الهوائية لتوفير مناخ صحى ملائم للطلاب خلال أعمال الامتحانات.

 

جاء ذلك خلال جولة نائب رئيس جامعة أسيوط داخل الصالات والتى تفقد خلالها أعمال امتحانات الفرقتين الأولى والثانية لكلية التجارة وذلك بحضور الدكتور علاء عبد الحفيظ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .

 

وأشار نائب رئيس جامعة أسيوط، إلى أن ما تم من أعمال تطوير وتجديد لصالات الامتحانات بتكلفة تجاوزت 5 ملايين جنيه يأتى فى إطار حرص الجامعة على توفير خدمة تعليمية أفضل وتحسين سبل الدعم والرعاية المقدمة لطلابها.

 

وتضمنت جولة نائب رئيس الجامعة تفقده لأعمال الامتحانات الجارية بكلية التربية وذلك بحضور الدكتور عادل رسمى عميد الكلية ووكلاء لمختلف القطاعات حيث كان يؤدى طلاب الفرقة الرابعة مادة الفروق الفردية وهى المادة الموحدة على كافة شعب الكلية.

 

جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء (3)
جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء 

 

جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء (5)
جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء 

 

جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء (6)
جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء 

 

جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء (9)
جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء 

 

جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء (11)
جامعة أسيوط تركب محول كهربائي جديد لصالات الامتحانات تجنباً لانقطاع الكهرباء 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

صور.. قيادات جامعة أسيوط يشاركون فى صلاة الجنازة على جثمان مدير أمن أسيوط

جامعة أسيوط تُعلن عن حاجتها إلى أطباء مقيمين للعمل بمعهد جنوب مصر للأورام

رئيس جامعة أسيوط يستجيب للطلاب ويقرر تأجيل الامتحانات بجميع الكليات

رئيس جامعة أسيوط ينفى تأجيل الامتحانات أو تعطيل العمل غداً الخميس بسبب "الحر"

مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 121 درجة ماجستير

جامعة اسيوط

حرارة الجو

حالة الطقس

ارتفاع درجة الحرارة

امتحانات جامعة اسيوط


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة