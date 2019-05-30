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توريد 128 ألف و82 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ

الخميس، 30 مايو 2019 11:08 ص
توريد 128 ألف و82 طن قمح لشون وصوامع كفر الشيخ قمح- ارشيفية
كفر الشيخ – فريق المحافظات
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أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، توريد 128ألف و82 طن، و213 كيلو للشون والصوامع من المزارعين عبر 23 منفذاً تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع،والبنك الزراعى المصرى،وقطاع المطاحن.
 
وأضاف الهابط،أن الدكتور إسماعيل طه محافظ كفر الشيخ،يتابع على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، مؤكداً أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة التموين، لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد، والمرور عليها، وحل اى مشكلات قد تواجههم.
 
وشدد المحافظ على انتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين، بما لا يتجاوز الفترة المقررة.
 
 

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