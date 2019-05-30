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"تعليم الشرقية": نتيجة الشهادة الإعدادية خلال 48 ساعة

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 م
"تعليم الشرقية": نتيجة الشهادة الإعدادية خلال 48 ساعة الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
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قال الدكتور السيد بسيونى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن كنترول الشهادة الإعدادية انتهي من أعمال تصحيح كراسات الإجابة، وجاري أعمال رصد الدرجات.

 

وأضاف وكيل التعليم بالشرقية لـ"اليوم السابع"، أن ذلك سيستغرق أعمالا من يومين إلى ثلاثة، وبذلك ستعلن النتيجة السبت أو الأحد على الأكثر، حيث سيتم اعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح غراب وإعلانها عبر البوابة الإلكترونية .

 

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018 / 2019  بلغ   118981 طالبا وطالبة تم توزيعهم على 664 لجنة في 20 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة .


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