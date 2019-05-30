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تعرف على علاقة الإصابة بنقص فيتامين "د" ومرض الكساح

الخميس، 30 مايو 2019 02:30 م
تعرف على علاقة الإصابة بنقص فيتامين "د" ومرض الكساح فيتامين د
كتبت فاطمة ياسر
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انتشرت فى الآونة الأخير الإصابة بنقص فيتامين "د" بالجسم، وهناك العديد من الدراسات الطبية التى تؤكد وجود علاقة بين الإصابة بالكساح ونقص نسبة فيتامين "د" بالجسم، وهذا الأمر يجب التعرف علي حقيقته وفقا لموقع "healthline".

هناك العديد من العلامات التى تشير إلى إصابة الشخص بالكساح، ومنها الشعور بألم شديد فى العظام أثناء المشى أو الوقوف، فلا يستطيع الشخص السير بشكل طبيعى، وهذا الأمر يتسبب فى سهولة التعرض للإصابة بالكسور فى العظام بشكل وبطريقة سهلة.

يجب على الشخص الذى يشعر بهذا الأمر الذهاب لمعمل التحاليل وإجراء تحليل دم يوضح حقيقة نسبة الكالسيوم فى الدم وفيتامين "د"، فهذا الأمر يحافظ على صحة العظام وصحة الشخص يحد من الإصابة بالكساح، فعند التعرض لنقص فى هذه العناصر وأخذ العلاجات اللازمة يقلل التعرض لأى مضاعفات صحية فى الجسم.

فعند إهمال علاج هذه النواقص فأنت تتعرض لولادة طفل يعانى من ضعف فى النمو ويعانى من الكساح، وهذا الأمر يكون فى المستقبل، ولذا تجنب هذا الأمر بإجراء تحليل الدم.


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نقص فيتامين د

فيتامين د

الكساح

علاقة فيتامين د بالكساح


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