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تعرف على عقوبة تحميل عدد ركاب زائد فى السيارات الأجرة بقانون المرور الجديد

الخميس، 30 مايو 2019 05:30 ص
تعرف على عقوبة تحميل عدد ركاب زائد فى السيارات الأجرة بقانون المرور الجديد حملة مرورية - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تندرج مخالفتها تحت شريحة معينة، بعقوبة تتنوع بين الغرامة المالية والحبس، ومنها:

- تحميل ركاب زيادة فى للسيارات على الطرق

فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما.

 

- الانتظار أو الوقوف فى الممنوع

فرضت تلك المخالفة على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب مخالفات مرورية على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه.


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