تعرف على أسعار اللحوم فى منافد المجمعات الاستهلاكية

تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين بمنافذ المجمعات الاستهلاكية، اللحوم الطازجة السوداني والمجمدة للمواطنين بأسعار تقل عن مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

"اليوم السابع" ينشر تقريرًا معلوماتيًا عن أسعار اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية فى نقاط محددة .

1.طرح اللحوم البلدية بسعر 110 جنيهات

2.طرح اللحوم الضأن السودانية بسعر 90 جنيهًا للكيلو

3.طرح اللحوم السودانية الطازجة بسعر 85 جنيهًا للكيلو

4.طرح اللحوم المجمدة بسعر 60 جنيهًا