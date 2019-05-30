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تسليم 946 بطاقة تموين ذكية جديدة للمواطنين فى كفر الشيخ

الخميس، 30 مايو 2019 10:11 ص
تسليم 946 بطاقة تموين ذكية جديدة للمواطنين فى كفر الشيخ بطاقات تموينية ذكية - أرشيفية
كفر الشيخ - فريق المحافظات
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بمحافظة كفر الشيخ والمتحدث الرسمى للمديرية، إن "تموين كفر الشيخ" تسلمت 946 بطاقة ذكية جديدة، اليوم الخميس، بين بدل تالف وبدل فاقد واستخراج جديد وفصل اجتماعى.
 
وأضاف "الهابط"، فى تصريحات صحفية، أن المديرية وجهت بتشكيل لجنة لفرز تلك البطاقات وتسليملها للمكاتب التموينية المختصة فى دائرة المحافظة، لتتولى تلك المكاتب بدورها تسليمها لأصحابها، وتفعيلها استعدادا للصرف من خلالها اعتبارا من مطلع الشهر المقبل.
 

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وزاره التموين

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بدل فاقد


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