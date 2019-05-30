يأتي ذلك قبل لقاء ترودو بنائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، الذي يزور أوتاوا حاليا، من أجل الدفع تجاه مصادقة كندا على الاتفاقية.

وقدم ترودو أمس الأربعاء مشروع قانون في مجلس العموم للمصادقة على اتفاق التجارة الجديد الذي يحل مكان اتفاق التجارة الحرة السابق لأميركا الشمالية المعروف اختصاراً بـ"نافتا".

ووجه زعيم الحزب الليبرالي الحاكم الشكر لوزيرة الخارجية، كريستيا فريلاند، والسفير الكندي لدى الولايات المتحدة وفريق التفاوض لجهودهم من أجل انجاح الاتفاقية.

وقالت أليسا فرح، السكرتيرة الصحفية لنائب الرئيس الأمريكي "يتطلع نائب الرئيس إلى الاجتماع برئيس الوزراء ترودو لمناقشة كيفية المضي قدما بسرعة لدفع هذه الصفقة المهمة".

وقالت وزيرة الخارجية الكندية في وقت سابق من هذا الأسبوع إن كندا ستمضي قدما في التصديق "بالترادف مع الولايات المتحدة" ، التي تواجه عملية تصديق فيها تحديات تتمثل في رغبة النواب الديمقراطيين في إعادة مناقشة الاتفاق.