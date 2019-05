ترامب يهاجم مولر: تحقيقات روسيا أكبر مضايقة رئاسية فى التاريخ

كتبت ريم عبد الحميد

جدد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هجومه على تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية، وذلك بعد إعلان المحقق الخاص روبرت مولر استقالته من منصبه فى وزارة العدل بعد تسلم تقريره بشأن التحقيقات.

وكان مولر قد قال فى بيان له إن قواعد وزارة العدل تمنح توجيه اتهام للرئيس فى المنصب، ورفض تبرئة ترامب تماما، وقال إنه لو كان لدينا ثقة بأن الرئيس لم يرتكب جريمة بشكل واضح لقلنا ذلك.

وفى سلسلة من التغريدات كتبها قبل قليل على تويتر، وصف ترامب تحقيقات التدخل الروسى بأنها أكبر مضايقة رئاسية فى التاريخ، فبعد إنفاق 40 مليون دولار على مدار عامين مظلمين مع وصول وأشخاص وموارد وتعاون غير محدود، كان روبرت مولر الذى لديه صراع مصالح كبير ليوجه اتهامات لو أن لديه أى شىء.. لكن لم يكن هناك اتهامات ليوجهها.

The Greatest Presidential Harassment in history. After spending $40,000,000 over two dark years, with unlimited access, people, resources and cooperation, highly conflicted Robert Mueller would have brought charges, if he had ANYTHING, but there were no charges to bring! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019

وقال ترامب فى تغريدة ثانية "روسيا روسيا روسيا.. هذا كل ما تسمعه فى بداية هذا الاضطهاد. والآن روسيا اختفت لأنه ليس لى علاقة بمساعدة روسيا لى فى أن يتم انتخابى. لقد كانت جريمة غير موجودة، والآن فإن الديمقراطيين وشركائهم الإعلام الكاذب يقولون إنه قاوم هذه الجريمة الوهمية التى لم تكن موجودة، هذا الاتهام الكاذب الرهيب، ويجب ألا يرد الهجوم، يجب أن يستريح ويستسلم. أهذا يمكن أن يكون هذا عرقلة؟ لا . لم يجد مولر أى عرقلة للعدالة. مضايقة رئاسية!"

Russia, Russia, Russia! That’s all you heard at the beginning of this Witch Hunt Hoax...And now Russia has disappeared because I had nothing to do with Russia helping me to get elected. It was a crime that didn’t exist. So now the Dems and their partner, the Fake News Media,..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 30, 2019