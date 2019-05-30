تداول 16 سفينة و422 شاحنة بضائع و380 سيارة بموانئ البحر الأحمر

البحر الاحمر – عماد عرفه

أعلن المركز الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر أن اجمالى عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 16 سفينة وتم تداول 422 شاحنة بضائع و380 سيارة حيث شملت حركة الواردات 179 شاحنة و370 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 243 شاحنة بضائع و10 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال ثلاث سفن وهى امانة،الحرية 1،النوى اكسبريس بينما غادرت امس ثلاث سفن وهى امانة، الحرية 1 ،النوى اكسبريس كما يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينتين ايلة وسينا ومغادرة السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس وصول وسفر السفينتين ايلة وسينا بينما شهد ميناء الغردقة وصول وسفر العبارة الرياض .