تحريات المباحث تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة موظف بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت التحريات الأولية لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث العثور على جثة موظف بالمعاش، داخل مسكنه، حيث قررت النيابة التصريح بدفنه، وذكر مصدر أمنى، إلى الموظف يقيم بمفرده، وتبين عدم تعرض شقته للسرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.