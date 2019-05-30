سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحريات المباحث تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة موظف بالجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 02:31 م
تحريات المباحث تكشف عدم وجود شبهة جنائية فى العثور على جثة موظف بالجيزة جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
إضافة تعليق

توصلت التحريات الأولية لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، فى حادث العثور على جثة موظف بالمعاش، داخل مسكنه، حيث قررت النيابة التصريح بدفنه، وذكر مصدر أمنى، إلى الموظف يقيم بمفرده، وتبين عدم تعرض شقته للسرقة.

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن الجثة لموظف بالمعاش، يقيم بمفرده، وتم تحرير محضر بالواقعة، والاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، لكشف ملابسات الحادث.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

تحريات مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة موظف بالجيزة

العثور على جثة شاب ملقاة بإحدى ترع قرية قطور فى الغربية

العثور على جثة سائق بشبين القناطر والمباحث تكثف جهودها لكشف غموض الحادث

العثور على جثة موظف مقتولا ومدفونة فى أرض زراعية بالغربية

العثور على جثة

جثة موظف

موظف بالمعاش

امن الجيزة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة