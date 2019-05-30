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تحديد هوية سارقوا شيكات من شركة بشارع لبنان بالعجوزة

الخميس، 30 مايو 2019 05:03 م
تحديد هوية سارقوا شيكات من شركة بشارع لبنان بالعجوزة سرقة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود
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جددت جهات التحقيق طلب تحريات مباحث الجيزة حول واقعة سرقة "شيكات" من إحدى الشركات وأجهزة لاب توب والهواتف المحمولة من مسئولى الشركة، بشارع لبنان.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من المسئولين عن إحدى شركات المقاولات بشارع لبنان، حمل رقم 11846 جنح العجوزة لسنة 2019، أفادوا فيها بأنهم فوجئوا باقتحام 9 أشخاص لمقر الشركة تحت تهديد الأسلحة البيضاء، واستولوا على شنطة به مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه وهواتف محمولة، وشيكات بنكية، وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية.

 

وقال مسئول الشركة فى محضر التحقيق، إن شقيقه اشترى قطعة أرض بمساحة 46 فدان من سيدة بمبلغ مالى قدره 45 مليون جنيه، وكان من المقرر سداد قيمتها على أقساط، وقد تم سداد مبلغ قدره 18 مليون جنيه من قيمة الأرض، وتبقى مبلغ 27 مليون جنيه، وأن شقيقه قسم الأرض وباعها للغير ومنهم "عادل.س" الذى اشترى ثمانية أفدنة وأثنى عشر قيراط وثلاثة عشر سهم بملبغ 54 مليون جنيه، تم دفع جزء منهم والباقى على 6 شيكات بنكية.

 

وأضاف، أنه فوجئ بقدوم شخصين إلى مكتبه بالشركة، وبصحبته حقيبة، وأثناء تواجدهم حضرت السيدة ومعها شخص آخر، وبصحبتهم أكثر من 5 أشخاص، واقتحموا المكتب وأشهروا الأسلحة البيضاء، وتعدوا عليه وشقيقه وأحدثوا بهم إصابات واستولوا على حقيبة بداخلها مبلغ مالى قدره 29 ألف جنيه، ودفتر شيكات، ومتعلقات شخصية، فضلًا عن حقيبة اخرى تحتوى على 6 شيكات المحررة كباقى أقساط مستحقة الدفع على أحد المتهمين باقى قيمة الأرض، فيما حدد رجال المباحث هوية الجناة.

 


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