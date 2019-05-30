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تجديد حبس كوافيرة متهمة بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بالجيزة

الخميس، 30 مايو 2019 11:13 ص
تجديد حبس كوافيرة متهمة بتزوير مستندات للاستيلاء على أملاك الغير بالجيزة أوراق مزورة-أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس "تغريد.أ" كوافيرة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامها بتزوير مستندات رسمية، والنصب.
 
وكشفت التحقيقات، أن المتهمة " تغريد.أ" صاحبة محل كوافير، زورت المحررات الرسمية المتمثلة فى التوكيلات الخاصة بالأراضى والعقارات، للملاك المقيمين خارج البلاد، والتى تحمل أختام شعار الدول المقلدة.
 
وتمكن رجال المباحث من القبض عليها، أمام مكتب توثيق الجيزة، وبحوزتها توكيل مزور منسوب صدوره إلى مكتب توثيق الجيزة، يحمل خاتم شعار الدولة، مقلد، ببيع شقة كائنة بحي البشائر 6 أكتوبر لنفسها من "عدنان. م .ج" يحمل جنسية دولة عربية، مقابل مبلغ 800 ألف جنيه.
 
وضبط بحوزة المتهمة شهادة مزورة منسوب صدورها لمكتب توثيق الجيزة، مدون بها بيانات التوكيل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، فتم إحالتها إلى النيابة للتحقيق.
 
 
 
 
 
 

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كوافيرة

تزوير مستندات

الأموال العامة

شعار الجمهورية


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