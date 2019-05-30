تجديد حبس المتهمين فى واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس المتهمين فى واقعة مقتل عامل خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة فى منطقة الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.

كان عامل قد لقى مصرعه فى مشاجرة بمنطقة الوراق، مساء الأحد الماضى، وتمكن رجال المباحث من ضبط الجناة، وحرروا محضرا بالواقعة وأخطروا النيابة لتولى التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص فى منطقة الوراق، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات بينهم، ما أسفر عن مقتل عامل إثر إصابته بطعنة نافذة من سلاح أبيض.