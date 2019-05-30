بعد دعوة مصر للمشاركة كمراقب فى اجتماعاتها.. ما هى رابطة دول الكومنولث؟

كتب – إسلام سعيد

بعد أن وجه ليام فوكس، وزير التجارة الدولية البريطانى، الدعوة لمصر للمشاركة كمراقب فى قمة دول الكومنولث التى من المقرر أن تعقد فى العاصمة البريطانية لندن، خلال شهر أكتوبر المقبل، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن قمة واجتماعات دول الكومنولث.

فى البداية، ما هى مجموعة دول الكومنولث؟، وهى مجموعة الدول التى كانت مستعمرة من بريطانيا، وتسمى رابطة الشعوب البريطانيّة المعروفة بدول الكومنولث، وهى بمثابة اتحاد طوعي مكون من 53 دولة جميعها من ولايات الإمبراطورية البريطانية سابقًا باستثناء موزمبيق ورواندا.

وتناقش اجتماعات الكومنولث عددًا من القضايا المهمة وعلى رأسها حركة التجارة بين الدول الأعضاء والعمل على تنميتها، إضافة إلى مناقشة مشكلات التغير المناخى، وأخيرًا التعرض لمشكلات الأمن الإلكترونى.

وتترأس الملكة إليزابيث الثانية مجموعة دول الكومنولث منذ عام 1952، وتترأس الاجتماعات الدورية لها، لكنها أعلنت فى 2013 عدم السفر خارج أوروبا، لذلك فإن الاجتماعات المقبلة للقمة ستكون برئاسة الأمير تشارلز ولى عهد بريطانيا، وفق تلميحات الملكة إليزابيث.

وقال مصدر إن المشاركة فى مثل هذه الاجتماعات بقمة الكومنولث من شأنها فتح الباب أمام مزيد من التعاون التجارى بين مصر وبريطانيا، مشيرًا إلى أن رابطة الكومنولث يكون لها مميزات فى السفر والعمل فى بريطانيا وكذلك تسهيلات فى الإقامة.