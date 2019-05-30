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الخميس، 30 مايو 2019 07:33 م
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بعد العمليات الجراحية.. كيف يمكن أن تصاب بعدوى المكورات العنقودية

الخميس، 30 مايو 2019 07:30 م
بعد العمليات الجراحية.. كيف يمكن أن تصاب بعدوى المكورات العنقودية الوقاية من الالتهابات العنقودية فى العمليات
كتبت إيناس البنا
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من أشهر الأشياء التى تحدث بعد العلميات الجراحية هى العدوى، خاصة عدوى المكورات العنقودية، هناك العديد من الطرق التى يمكن أن تتطور بها عدوى المكورات العنقودية بعد الجراحة.

قد تنتشر عدوى المكورات العنقودية بداية من الأدوات الجراحية الملوثة، أو الجراثيم الموجودة فى الهواء، أو البكتيريا التى قد تكون موجودة بالفعل على الجسم وتنتشر عن طريق الاتصال بالموقع الجراحى، قد تزيد بعض فرصة الإصابة من عدوى المكورات العنقودية الجراحية فى المواقع الجراحية التى تطول عن الساعتين، أو التدخين، أو لدى كبار السن أو بعض الحالات الطبية مثل السكر أو السرطان.

تنجم عدوى المكورات العنقودية عن بكتيريا المكورات العنقودية، وفقًا لموقع "مايو كلينك"، هذه البكتيريا توجد عادة فى الأنف وعلى جلد الأشخاص الأصحاء، وعندما تدخل الجلد أو العظام أو المفاصل أو الرئتين أو القلب أو مجرى الدم ، فإنها تسبب العدوى.

 يتم علاج التهابات المكورات العنقودية بالمضادات الحيوية عن طريق الفم. فى بعض الحالات ، يكون تصريف المنطقة المصابة ضروريًا أيضًا.

عدوى المكورات العنقودية

عدوى المكورات العنقودية
 

لاحظت "مايو كلينيك" أن عدوى البكتيريا العنقودية لها مجموعة واسعة من الأعراض تتراوح شدتها من عدوى جلدية بسيطة إلى عدوى تهدد الحياة وتؤثر على القلب أو الدم، و تشمل أشكال العدوى الالتهابات الجلدية الشائعة الدمامل والقوباء، وبعض أعراض الإصابة فى موقع الجراحة تشمل احمراء والتهاب حول الموقع ، وإفراز الحمى وتصريف القيح.

 

دخطورة عدوى البكتيريا العنقودية وكيفية علاجها

تشمل التهابات المكورات العنقودية الأكثر خطورة التسمم بالدم، أو تجرثم الدم، حيث تدخل بكتيريا المكورات العنقودية فى مجرى الدم ، وبمجرد دخول مجرى الدم ، يمكن أن تنتقل بكتيريا المكورات العنقودية إلى العظام أو المخ أو القلب أو الرئتين، ما يسبب وضعًا يهدد الحياة.

أيضا متلازمة الصدمة السمية والتهاب المفاصل الصرفى نوعان آخران من أنواع العدوى العنقودية الخطرة.

يمكن للأطباء علاج التهابات المكورات العنقودية عن طريق المضادات الحيوية والأدوية الأخرى ومع ذلك ، هناك سلالات من بكتريا المكورات العنقودية المقاومة للمضادات الحيوية، والتى تعرف باسم المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين، لمحاربة الالتهابات التي تسببها هذه السلالة المكورات العنقودية ، من الضرورىىى استخدام مضادات حيوية أقوى حسب توجيهات الطبيب.

تفادى عدوى المكورات العنقودية
تفادى عدوى المكورات العنقودية

 

أثناء وجود المريض فى المستشفى، يمكن الوقاية من الالتهابات العنقودية عن طريق تجنب لمس موقع الجرح تماما، أو تعامل أى شخص مع المريض مباشرة إلا بعد غسل يديه، وتعقيم موظفى المستشفى أيديهم قبل الاتصال بالمريض.


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التهابات المكورات العنقودية

المضادات الحيوية

مقاومة المضاد الحيوى


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