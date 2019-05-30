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انخفاض الاستهلاك المنزلى للكهرباء لـ43%.. وارتفاع الصناعى إلى 30%

الخميس، 30 مايو 2019 11:36 ص
انخفاض الاستهلاك المنزلى للكهرباء لـ43%.. وارتفاع الصناعى إلى 30% عداد كهرباء
كتبت رحمة رمضان
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شهدت الشبكة القومية للكهرباء تغيرات كبيرة فى خريطة الاستهلاك، إذ تراجع معدل الاستهلاك المنزلى لـ42% بفضل توسعات الشبكة وزيادة قدرات الإنتاج، بينما زاد الاستهلاك الصناعى لـ30%.

وقال مسؤال فى قطاع الكهرباء، إن التوسّعات التى شهدتها الشبكة، سواء فى النقل أو التوزيع، أصبح لها مردود إيجابى مباشر على توفير مناخ جيد للاستثمار فى مصر، مؤكدا أن الاستهلاك الصناعى ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية إلى 30% من إجمالى الاستهلاك على الشبكة.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن وعى المواطن بطرق ترشيد الاستهلاك وأهميته، وإدراكه لقدرته على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كان لهما أثر كبير على انخفاض معدلات استهلاك القطاع المنزلى من 46 إلى 42%. متابعا: "قطاع الكهرباء على استعداد تام لتوفير الطاقة اللازمة لأى مستثمر يرغب فى توصيل التيار لمشروعه، وذلك فى مدة لا تزيد على 21 يوما".


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الكهرباء

الطاقة المتجددة

ارتفاع الاستهلاك الصناعى من الكهرباء

ترشيد الاستهلاك


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