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المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الشرابية

الخميس، 30 مايو 2019 04:11 م
المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه فى الشرابية سرقة - ارشيفية
كتب عبد الله محمود
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قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم بالسجن المشدد 6 سنوات لاتهامه بالسرقة بالإكراه.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم يدعى سيد.أ 40 سنه عاطل، قام بسرقة مبالغ مالية من شخص، بالإكراه، حيث قاما المتهم باستيقاف المجنى عليه واشهر فى وجهه سلاح أبيض، وقام بالاعتداء على المجنى عليه  محدثا به إصابات بالغة بالجسد.

البداية كانت أثناء تفقد ضباط مباحث قسم شرطة الشرابية الحالة الأمنية بالمنطقة، وأثناء ذلك تلاحظ للقوة الأمنية، تجمع عدد من الأهالى، بالتوجه نحوهم لاستبيان الأمر، تبين لهم وجود شخص مصاب بعدة إصابات قطعية بالرأس، والذى أفاد تعرضه للسرقة بالإكراه من قبل شخص استوقفه وقام بإشهار سلاح أبيض " سنجة" وقام بالإعداء به عليه على رأسه، وأحدث به عدة إصابات، ثم استولا منه على مبلغ مالى 1600جنيه، وهاتف محمول، وفرا هاربا.

وبتتبع خط سير المتهم، تمكنت القوة الأمنية من القبض عليه، تم اقتياده إلى القسم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق، حتى تم احالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهم بالسجن المشدد 6 سنوات.

 

 


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