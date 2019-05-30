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اللحوم الحمراء مع حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد

الخميس، 30 مايو 2019 11:20 ص
اللحوم الحمراء مع حمية البحر المتوسط تقلل خطر الإصابة بالتصلب المتعدد اللحوم الحمراء
كتب بيتر إبراهيم
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وجد بحث جديد أجرته جامعة كورتين والجامعة الوطنية الأسترالية أن الأشخاص الذين يستهلكون اللحوم الحمراء غير المصنعة كجزء من نظام غذائى صحى متوسطى قد يقللون من خطر الإصابة بالتصلب المتعدد "MS".

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى "MedicalXpress" حلل الباحثون بيانات 840 أستراليًا لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة بين حمية البحر المتوسط ​​التى تشمل اللحوم الحمراء غير المصنعة، مثل لحم الضأن ولحم البقر، وتقليل خطر حدوث إزالة مادة "الميالين"، وهى مقدمة مشتركة لمرض التصلب العصبى المتعدد.

اللحوم الحمراء

اللحوم الحمراء
 

وقالت المؤلفة الرئيسية الدكتورة "لوسيندا بلاك"، من كلية الصحة العامة فى جامعة كورتين التى أكملت البحث، إن عدد الأشخاص الذين يتم تشخيصهم بمرض التصلب العصبى المتعدد يتزايد على مستوى العالم، ما يشير إلى أن العوامل البيئية مثل انخفاض التعرض للشمس قد يكون من العوامل التى تساهم فى انخفاض فيتامين (د) وسوء النظام الغذائى.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أن اتباع نظام غذائى متوسطى يمكن أن يساعد فى تقليل مخاطر بعض المشكلات الصحية، بما فى ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية ومرض السكري والسرطان ومرض ألزهايمر والخرف وتحسين متوسط ​​العمر المتوقع.

ومع ذلك هناك أدلة غير حاسمة تشير إلى أن اتباع نظام غذائى متوسطى يقلل أيضًا من خطر الإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد.

وقد وجد بحثنا أن تناول وجبة واحدة يوميًا (65 جم) من اللحوم الحمراء كجزء من حمية صحية متوسطية قد يكون مفيدًا لأولئك المعرضين لخطر كبير للإصابة بمرض التصلب العصبى المتعدد.

وأضاف الباحثون أن اللحوم الحمراء تحتوي على عناصر غذائية كبيرة ومغذيات دقيقة بما في ذلك البروتين والحديد والزنك والسيلينيوم والبوتاسيوم وفيتامين د ومجموعة من فيتامينات ب ، العديد منها مهم لوظيفة عصبية صحية .

 

 


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اللحوم الحمراء

فوائد اللحوم الحمراء

التصلب المتعدد

اضرار التصلب المتعدد


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