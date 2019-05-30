سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 07:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الكشف عن مسببات الإعاقة بالوحدات الصحية والعلاج مجانا

الخميس، 30 مايو 2019 04:46 م
الكشف عن مسببات الإعاقة بالوحدات الصحية والعلاج مجانا أرشيفية
كتب وليد عبد السلام
إضافة تعليق

قالت مصادر بالصحة، إنه تم تخصيص برنامج قومى بوحدات الرعاية الأساسية بالقاهرة والمحافظات للكشف المبكر عن الأمراض المسببة للإعاقة للأطفال حديثى الولادة .

وأضافت المصادر، أن جميع الكشوفات تتم بالمجان للمواليد، لافتة إلى أن التطعيمات تمنح لجميع الأطفال بدون تميز حتى الأجانب وتابعت: لدينا أطباء ومتخصصون للكشف المبكر مع توفير الرعاية الطبية بعد الكشف.

وتابعت أن وحدات الرعاية الأساسية تعمل من الثامنة صباحا وحتى الثالثة وهناك طواري تعمل بالوحدات لاستقبال الحالات الطارئة وعلاجها أو تحويلها إلى المستشفيات المركزية والعامة بعد اسعافها.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

ماذا فعلت مديرية الصحة بالقليوبية استعدادا لمبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدى؟

صحتك فى وصفة..خل التفاح والقرفة لعلاج الفتاق

لجنة الصحة بالبرلمان تناقش خطورة إدمان الألعاب الالكترونية على الأطفال

الرعاية الأساسية

الوحدات الصحية

الاعاقة

الكشف المبكر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة