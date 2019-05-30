القبض على 292 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

القليوبية نيفين طه

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 292 محكوما عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.

تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 292 محكومًا عليهم بإجمالى 5892أحكام منفذة " 797حكمًا جزئيًا و229 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل 4617 جنيه غرامات، وتحرير 235 مخالفة.

كما تم ضبط 122 قضية مرافق، 24 بائع متجول، 44 ازاله فورية، 21 اشغال طريق، 7 فرش مؤقت، 2 كشك مخالف، 24 وصلات كهربائية.

تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 292 محكومًا عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.