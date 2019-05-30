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القبض على 292 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية

الخميس، 30 مايو 2019 04:56 م
القبض على 292 هاربًا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالقليوبية حملة أمنية- أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 292 محكوما عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.
 
تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية ، إخطارًا من مدير إدارة البحث الجنائي، بضبط 292 محكومًا عليهم بإجمالى 5892أحكام منفذة "  797حكمًا جزئيًا و229 حكمًا مستأنف" ، وتحصيل  4617 جنيه غرامات، وتحرير 235 مخالفة.
 
كما تم ضبط 122 قضية مرافق، 24 بائع متجول، 44 ازاله فورية، 21 اشغال طريق،  7 فرش مؤقت، 2 كشك مخالف، 24 وصلات كهربائية.
 
تمكنت مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القليوبية، من ضبط 292 محكومًا عليهم ، و17 أحكام جنائية خلال حملة أمنية بمدن المحافظة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة و التشكيلات العصابية.
 

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القليوبية

حملة


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