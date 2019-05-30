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القبض على عنصر إجرامى بحوزته 10 كيلو حشيش بمنطقة المرج

الخميس، 30 مايو 2019 01:42 م
القبض على عنصر إجرامى بحوزته 10 كيلو حشيش بمنطقة المرج حشيش-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بالقاهرة، فى القبض على عاطل بحوزته 10 كيلو جرام حشيش قبل بيعه على عملائه بمنطقة المرج، وحرر محضر بالواقعة. 
 
ونجحت إدارة مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل  سبق إتهامه فى قضية "سرقة متجر" حال تواجده بدائرة قسم شرطة المرج مستقلا ً سيارة " ملك شقيقه " ، وبحوزته ( 10,210 كيلو جرام حشيش - مبلغ مالى - 2هاتف محمول). 
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان المحمول للإتصال بعملائه، والسيارة لتسهيل تنقلاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 

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