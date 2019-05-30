القبض على عاطل بحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية المسروقة من عمائر بالعبور

القليوبية-نيفين طه

ألقت مباحث القليوبية، القبض على عاطل بحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية، أثناء سرقتها من إحدى العمائر بمنطقة الحى التاسع بمدينة العبور، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتعود تفاصيل الواقعة، أثناء مرور النقيب ضابط مباحث قسم العبور، بالحي التاسع بمدينة العبور، تم ضبط "علي . م .ع " 32 سنة، عاطل ومقيم فاقوس ، شرقية، وبحوزته جوال بداخله كمية من الأسلاك الكهربائية حوالى 35 كيلو وكذا منشار حديدى وسلاح أبيض "كاتر" وبنسه، وبمناقشة المتهم أقر بسرقتها من داخل عمارة تحت الإنشاء بمدينة العبور عمارة رقم 10 بلوك رقم 1802 بالحى التاسع، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.