العثور على جثة سائق بشبين القناطر والمباحث تكثف جهودها لكشف غموض الحادث

القليوبية-نيفين طه

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لكشف غموض العثور على جثة سائق بها عدة طعنات فى جسده بالقرب من منزله فى شبين القناطر، تم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى شبين القناطر العام وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى العميد محمد جنديه مأمور مركز شبين القناطر إشارة من المستشفى بوصول " م س ع " 33 سنه ، سائق ، جثة هامدة بها عدة طعنات فى أنحاء الجسد.

تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، الذى كلف اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحى راضى رئيس مباحث المديرية ن بالانتقال إلى مكان الحادث، وبمناظرة الجثة تبين وجود عدة طعنات بها .

تم التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعه، وقررت النيابة انتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثه لمعرفة سبب الوفاة وفحص علاقات المجنى عليه لضبط الجناة وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.