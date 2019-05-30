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الشركة السعودية للكهرباء تعلن تأجيل سداد 50% من قيمة فاتورة "الكهرباء"

الخميس، 30 مايو 2019 02:43 م
الشركة السعودية للكهرباء تعلن تأجيل سداد 50% من قيمة فاتورة "الكهرباء" محطه كهرباء - صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلنت الشركة السعودية للكهرباء، عن إتاحة المجال أمام مشتركيها لسداد 50% فقط من قيمة الفاتورة، وسداد باقى المبلغ المستحق الشهر التالى وعدم فصل الخدمة الكهربائية.

وحسب قناة العربية، كانت جددت الشركة السعودية للكهرباء دعوتها للمشتركين فى يوليو 2018، للاستفادة من خدمة "الفاتورة الثابتة"، التى تهدف إلى تسهيل عملية دفع قيمة الفاتورة الكهربائية من خلال تسديد قيمة تقديرية ثابتة بشكل شهرى، ليتمكن المشترك من تخصيص ميزانية محددة للخدمة الكهربائية، تحسبا لأى ارتفاع فى معدل استهلاكه من الكهرباء ببعض الأشهر، خاصة فى فصل الصيف، وزيادة كمية الاستهلاك من الطاقة الكهربائية.

وأشارت إلى أنه تتم قراءة العداد بشكل شهري كالمعتاد، بحيث تصدر الفاتورة موضحاً بها الاستهلاك الفعلي والقيمة المطلوب سدادها، على أن يتم مراجعة قيمة الاستهلاك، واحتساب الفرق بالزيادة أو النقصان في نهاية كل عام.

 


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