الرئيس السيسى يصل السعودية للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة

كتب سمير حسنى

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسى، إلى جدة للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية فى مكة المكرمة، بدعوة من العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز.

كان الرئيس السيسي غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى، اليوم وغدا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.



ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة فى هذا الإطار.



كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.