سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 11:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة

الخميس، 30 مايو 2019 11:05 ص
الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت رحاب نبيل
إضافة تعليق

غادر مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجها إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة فى كلٍ من القمة العربية الطارئة، والقمة العادية لمنظمة التعاون الإسلامى، اللتين ستعقدان بمكة المكرمة على التوالى، اليوم وغدا.

صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية ، مؤكدا أن مشاركة الرئيس بالقمتين العربية والإسلامية تأتى فى إطار حرص مصر على تدعيم وتطوير أواصر العلاقات مع جميع الدول الأعضاء فى المنظمتين بالعالمين العربى والإسلامى، والمساهمة بفعالية فى جهود تعزيز آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية والإسلامية.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة بالقمة العربية الطارئة تتضمن رؤية شاملة لمحاور الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة فى مواجهة التحديات الراهنة، وكذلك سبل تعزيز التشاور والتنسيق بين الدول العربية الشقيقة فى هذا الإطار.

كما يتضمن برنامج الرئيس عقد لقاءات ثنائية على هامش القمتين مع عدد من القادة العرب والمسلمين، تتناول التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وكذلك مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

السيسى فى السعودية اليوم للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة المكرمة.. الرئيس يستعرض رؤية لمحاور الحفاظ على أمن المنطقة والتصدى لخطاب التمييز والكراهية ضد المسلمين.. بسام راضى: لقاءات ثنائية مع القادة

السيسى يتوجه إلى السعودية اليوم للمشاركة فى القمتين العربية والإسلامية بمكة

الصحف المصرية.. قمة روسية أفريقية فى أكتوبر المقبل برئاسة السيسى وبوتين.. نقل المومياوات الملكية لمتحف الحضارة فى احتفال عالمى.. صرف معاشات يونيو السبت.. وزير الدفاع: تزايد مستمر فى قدرات تأمين وحماية الدولة

السيسى: تحية لصقور مصر الذين ينقضون على كل من تسول له نفسه إرهاب المصريين

السيسي

السعودية

القمة العربية الطارئة

الرئيس السيسي


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة