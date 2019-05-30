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الجيش الليبى: طائرة تركية بدون طيار تقصف مدينة غريان

الخميس، 30 مايو 2019 03:16 ص
الجيش الليبى: طائرة تركية بدون طيار تقصف مدينة غريان المسمارى
كتب أحمد جمعة
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قال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الوطني الليبي، إن طائرة تركية بدون طيار داعمة لمليشيات طرابلس قصفت مدينة غريان.
 
وأشار الجيش الليبي، إلى أن تركيا تصعد من مشاركتها فى الحرب الإخوانية ضد قوات الجيش، وتستمر فى خرق قرارات مجلس الأمن الدولي بإرسال إمدادات عسكرية جديدة وخبراء أتراك للمشاركة فى القتال بشكل مباشر في طرابلس.
 
وأكد الجيش الليبي وصول طائرة شحن تركية من طراز c130 على متنها فريق خبراء من الاتراك مع غرفة عمليات متكاملة وصلت إلى مطار مصراتة.
 
وأوضح بيان الجيش الليبي أنه سبق ووصلت طائرة تركية أخرى من طراز انتينوف تابعة لشركة اوكرانية قادمة من أنقرة وعلى متنها طائرات بدون طيار تم تجميع طائرتين على الاقل منها بذخيرتهما وتم تجربة إحداهما الليله وحلّقت فى ضواحى مصراته وزليتن والساحل انطلاقا من قاعدة مصراتة.
 
ووصلت سفينة "أمازون" التركية إلى ميناء طرابلس 16 مايو الجارب قادمة من ميناء سامسون التركي وتحمل على متنها 40 مدرعة لصالح المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية المدعومة من حكومة الوفاق في طرابلس.
 

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