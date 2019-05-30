الإحصاء: 125.5 مليون دولار استثمارات سعودية بمصر خلال 3 أشهر

كتبت- هبة حسام

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن صافى الاستثمارات السعودية فى مصر، شهدت ارتفاعا خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى 18/ 2019، حيث بلغت 125.5 مليون دولار مقابل 87.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 17/2018، بنسبة زيادة 44.1%.

وقال الجهاز فى بيان له اليوم الخميس، إن الصادرات المصرية السعودية، شهدت ارتفاعا أيضاً، حيث بلغت قيمتها 276.7 مليون دولار خلال شهرى يناير وفبراير 2019، مقابل 241.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 14.4%.

بينما انخفضت قيمة الواردات المصرية من السعودية، لتسجل 933.4 مليون دولار خلال شهري يناير وفبراير 2019، مقابل مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بنسبة انخفاض قدرها 9.5%، وقد بلغ إجمالى حجم التبادل التجارى بين البلدين 1.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار، بانخفاض 7.7%.