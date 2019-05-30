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الأمن العراقى يقتل عددا من فلول "داعش" ويدمر 4 أنفاق للإرهابيين بالموصل

الخميس، 30 مايو 2019 10:20 ص
الأمن العراقى يقتل عددا من فلول "داعش" ويدمر 4 أنفاق للإرهابيين بالموصل الجيش العراقى
كتب أحمد جمعة
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أعلنت خلية الإعلام الأمنى العراقية، مقتل عدد من الإرهابيين فى عملية نوعية مع عناصر جهاز مكافحة الإرهاب فى صحراء الموصل، وذلك فى إطار جهود العراق للقضاء على فلول "داعش" والتنظيمات الإرهابية.

وقالت خلية الإعلام الأمنى العراقية، فى بيان صحفى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه اليوم الخميس، إن قوات جهاز مكافحة الإرهاب تمكّنت من تدمير أربعة أنفاق للإرهابيين، لافتة إلى أن القوات نجحت فى مصادرة أسلحة وتجهيزات للعناصر الإرهابية.

يذكر أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية كانت قد نجحت أمس الأربعاء فى القضاء على 14 إرهابيا بينهم انتحاريون وقيادات تنظيمية، خلال اشتباكات تلت عملية إنزال جوى نفّذتها وحدة خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب فى العراق، بالتنسيق مع طيران التحالف الدولى.

 

 

 

 

 

 


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