الأرصاد: درجات الحرارة تنخفض بمعدل 3 درجات خلال الـ72 ساعة المقبلة

قال محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم الخميس، ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة بكافة الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وتصل العظمى بالقاهرة 39 درجة وبجنوب البلاد تصل درجات الحرارة العظمى 44 درجة.

وأضاف مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه بدءا من غد الجمعة تنخفض درجات الحرارة بمعدل درجة واحدة، لافتا إلى أنها تبدأ من السبت فى انخفاض طفيف بمعدل درجتين حتى الأحد وتتراوح درجات الحرارة العظمى بالقاهرة بين 36 و 37 درجة.

وأشار مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه رغم هذا الانخفاض الطفيف بدرجات الحرارة تظل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية فى مثل هذا الوقت من العام بمعدل 3 لـ 4 درجات .

وناشد مدير إدارة التحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، خلال الـ 48 ساعة المقبلة ، وعدم التعرض للشمس لفترات ، فضلا عن الإكثار من شرب السوائل عقب الإفطار وحتى السحور.