الأجهزة الأمنية تضبط تشكيلا عصابيا سرق 5 منازل فى محافظة شمال سيناء

كتب محمود عبد الراضى

نجحت الأجهزة الأمنية بمحافظة شمال سيناء، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المنازل بالمحافظة، ونفذ عدة عمليات بالفعل فى أنحاء مدينة العريش.

جاءت تلك الخطوة فى إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية النشطة فى مجال السرقة.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن شمال سيناء، تكوين 4 أشخاص (ثلاثة منهم لهم معلومات جنائية) تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المنازل بأسلوب كسر الباب .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ضُبط المتهمون، وبمواجهتهم بما أكدته التحريات والمعلومات الأمنية، اعترفوا بارتكاب 5 وقائع فى دائرة قسمى أول وثانٍ العريش، وأرشدوا عن المسروقات التى شملت أجهزة تليفزيون وهواتف محمولة وأجهزة منزلية. فحررت الأجهزة الأمنية محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.