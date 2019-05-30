سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 01:21 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

افتكروهم فى رمضان.. الشهيد فتحى جعفر استشهد فى انفجار عبوة ناسفة

الخميس، 30 مايو 2019 01:00 ص
افتكروهم فى رمضان.. الشهيد فتحى جعفر استشهد فى انفجار عبوة ناسفة جنازة الشهيد فتحى جعفر
المنوفية - محمد فتحى
إضافة تعليق

للعام الثانى على التوالى يأتى شهر رمضان الكريم بدون الشهيد عقيد فتحى قدرى جعفر، والذى استشهد فى يوم 9 مارس 2017 عقب استهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء.
 

وأكد أحد أصدقاء الشهيد، أن الشهيد فتحى قدرى جعفر رفض أكثر من مرة مغادرة محافظة شمال سيناء للعودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه بالمنوفية، وذلك لتأدية واجبه الوطنى وانتقاما لزملائه الشهداء.
 

وأكد أهالى قرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن الشهيد كان دمث الخلق وحسن السمعة بين أهالى القرية.
 

جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الشهيد عقيد فتحى قدرى جعفر والذى استشهد فى يوم 9 مارس 2017 عقب استهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى جنازة عسكرية بحضور اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، ومحمود مرسى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة على رأسهم المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم.
 

وكان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، قد أطلق اسم الشهيد المقدم فتحى قدرى جعفر على مجمع المدارس المزمع إنشاؤها بقرية بخاتى التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تكريماً للشهيد وتخليداً لذكراه لما بذله من تضحيات ضد الإرهاب الأعمى وفداءً للوطن .
 

كان مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء قد صرح باستشهاد ضابطين شرطة وإصابة 3 آخرين عقب استهدافهم بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء.


إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

إطلاق اسم الشهيد المقدم فتحى جعفر على مجمع مدارس قرية بخاتى بالمنوفية

وصول جثمان العقيد فتحى جعفر شهيد سيناء إلى مسقط رأسه بالمنوفية

افتكروهم فى رمضان.. العميد عاطف الاسلامبولى استشهد خلال مواجهته أخطر عصابة بالجيزة

افتكروهم فى رمضان.. هشام شتا تصدى لإرهابى كرداسة حتى نال الشهادة

افتكروهم فى رمضان.. الشهيد محمد ثابت معاون مباحث نخل بمديرية أمن سيناء

الشهيد فتحى جعفر

افتكروهم فى رمضان

رمضان

سيناء

المنوفيه

الشهداء

اخبار

الاخبار

خبر


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

لطلاب الثانوية العامة.. كيف تتعامل مع بوكليت الامتحانات × 10 معلومات

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

6 خطوات لحماية الطبيب والمستشفيات من الاعتداءات.. تعرف عليها

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

"اليوم السابع" يقدم أقوى المراجعات النهائية لطلاب الثانوية العامة فىمادة اللغة الإنجليزية.. أهم الأسئلة وإجاباتها النموذجية مع خلال نخبة من أفضل أساتذة المواد .. شرح وافى لأهم أجزاء المقرر

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

جمال عبد الناصر: شخصية المهندس فى "حكايتى" تختلف عن كل الآباء فى الدراما.. الشخصية مليئة بالتناقضات وكنت أتوقع رد فعل مختلف لكنها وصلت للجمهور كما أريد.. والمخرج أحمد سمير فرج "مايسترو"

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

اتحاد الكرة يعلن اليوم مواعيد مؤجلات الدورى والكأس

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

4 حاجات لازم تعمليها بعد الاستحمام للعناية بصحة شعرك

الرجوع الى أعلى الصفحة