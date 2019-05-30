افتكروهم فى رمضان.. الشهيد فتحى جعفر استشهد فى انفجار عبوة ناسفة

المنوفية - محمد فتحى

للعام الثانى على التوالى يأتى شهر رمضان الكريم بدون الشهيد عقيد فتحى قدرى جعفر، والذى استشهد فى يوم 9 مارس 2017 عقب استهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء.



وأكد أحد أصدقاء الشهيد، أن الشهيد فتحى قدرى جعفر رفض أكثر من مرة مغادرة محافظة شمال سيناء للعودة مرة أخرى إلى مسقط رأسه بالمنوفية، وذلك لتأدية واجبه الوطنى وانتقاما لزملائه الشهداء.



وأكد أهالى قرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن الشهيد كان دمث الخلق وحسن السمعة بين أهالى القرية.



جدير بالذكر أنه تم تشييع جثمان الشهيد عقيد فتحى قدرى جعفر والذى استشهد فى يوم 9 مارس 2017 عقب استهدافه بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء، وذلك بمسقط رأسه بقرية بخاتى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، فى جنازة عسكرية بحضور اللواء خالد ابو الفتوح مدير أمن المنوفية، ومحمود مرسى رئيس مركز ومدينة شبين الكوم ولفيف من القيادات الامنية والتنفيذية بالمحافظة على رأسهم المقدم محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم.



وكان الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية السابق، قد أطلق اسم الشهيد المقدم فتحى قدرى جعفر على مجمع المدارس المزمع إنشاؤها بقرية بخاتى التابعة لمركز ومدينة شبين الكوم، وذلك تكريماً للشهيد وتخليداً لذكراه لما بذله من تضحيات ضد الإرهاب الأعمى وفداءً للوطن .



كان مصدر أمنى بمديرية أمن شمال سيناء قد صرح باستشهاد ضابطين شرطة وإصابة 3 آخرين عقب استهدافهم بعبوة ناسفة بالقرب من فندق بسيناء.