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اعراض قصور الغدة الدرقية زيادة الوزن وضعف ضربات القلب

الخميس، 30 مايو 2019 02:00 ص
اعراض قصور الغدة الدرقية زيادة الوزن وضعف ضربات القلب الغدة الدرقية
كتبت فاطمة ياسر
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الغدة الدرقية من أهم أعضاء الجسم المسئولة عن إنتاج الهرمونات وبناء الجسم، وعند التعرض لأي خلل فيها يتسبب في هذا الأمر العديد من المشاكل الصحية،  فنجد أن البعض يعاني من قصور الغدة الدرقية والبعض الآخر يعاني من فرط نشاطها، وفي جميع الأحوال هذا الشخص يعاني من مشكلة ما في الغدة الدرقية ويجب الذهاب للطبيب للتعرف علي  أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في علاجها، تجنبا لحدوث أي مضاعفات.

اعراض قصور الغدة الدرقية

اعراض قصور الغدة الدرقية 
 

ونجد أن بعض الأشخاص الذين يعانون من قصور الغدة الدرقية، ليس لديهم ما يكفي من إنتاج الهرمونات، وهناك العديد من الأعراض التي تشير إلي وجود خلل ما في الغدة الدرقية أي القصور، وذلك وفقا لموقع "healthline"، ومن هذه الأعراض التالي: 

-الكسل والشعور بالتعب  بشكل مستمر.

-الإرهاق الشديد في الجسم وعدم القدرة القيام بأي نشاط.

-قصور الغدة الدرقية يعد من الأمور المسببة في زيادة الوزن، بشكل ملحوظ.   

اعراض قصور الغدة الدرقية        

-يشعر هذا الشخص بشكل دائم بحرارة شديدة بالجسم، فنجد دائما الأشخاص الذين يعانون من مشكلة كبيرة في الغدة كالقصور يشعرون بشدة حرارة الطقس نتيجة لخمول إفراز الهرمونات.

- الإصابة بالإمساك أو الإسهال، نتيجة للتغيرات التي تحدث في المعدة.

-التعرض لجفاف شديد في البشرة، ويصاحب هذا الأمر تغير لوج البشرة وخاصة الجلد.

-الإصابة ببحة في الصوت، أي يتعرض الشخص المصاب بمشاكل في الغدة الدرقية لمشاكل في الصوت وطبيعيته.

-ارتفاع نسبة الكولسترول،  مع  ضعف في عضلات الجسم بشكل عام.

-الإصابة بنزول كميات كبيرة من الدم أثناء الدورة الشهرية.

اعراض قصور الغدة الدرقية

-التعرض في بعض الأحيان لعدم انتظام مواعيد الدورة الشهرية.

-تساقط الشعر يعد من علامات مشاكل الغدة الدرقية.

-التقلبات المزاجية المائلة للإكتئاب الشديد من أبرز العلامات.

-قلة معدل ضربات القلب.

-قلة التركيز.

 


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