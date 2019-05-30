استمرار انخفاض مشاهد التدخين فى الأعمال الدرامية فى شهر رمضان

كتب مدحت وهبة

يواصل المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزارة التضامن الاجتماعى ، رصد المؤشرات الأولية للتناول الدرامي لقضيتي التدخين وتعاطى المواد المخدرة بالدراما المصرية، وأشاد الصندوق بالأعمال الدرامية التى جاءت خالية من مشاهد المخدرات خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان 2019، بواقع 8 مسـلسلات وهي "أبو جبل" و"زلزال" و"لأخر نفس" و"البرنسيسة" و"سوبر ميرو" و" الواد سيد الشحات" و"بدل الحدوته 3" و "طلقة حظ"، بينما تميز مسلسل "بدل الحدوته 3" أقل الأعمال احتواءً لمشاهد التدخين".





وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التى قام بها المرصد الإعلامى للصندوق، أن أغلب الأعمال الدرامية خلال الثلاثة أسابيع الأولى من رمضان 2019، لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات أو تنشر المفاهيم المغلوطة مثل ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشكلات وغيرها من المفاهيم الخاطئة، كما خلت الدراما حتى الآن من المشاهد التعليمية لطرق تعاطى المواد المخدرة.





وكشف المرصد الإعلامي للصندوق خلال الثلاثة أسابيع الأولى من شهر رمضان وجود (804) مشهد تدخين وتعاطى مخدرات فى الأعمال الدرامية بإجمالى ما يقرب من (17) ساعة، منها (674) مشهد تدخين بإجمالى (14) ساعة، بينما بلغت مشاهد التعاطى (130) مشهداً بإجمالى (3) ساعات، وذلك بواقع (24) مسلسل خلال العام الحالى.





واحتلت مشاهد التدخين 4% من إجمالى المساحة الزمنية للأعمال الدرامية التي تُعرض حالياً، وأنها مستمرة فى الانخفاض عن دراما رمضان 2018 ، حيث كانت 6%، بينما وصلت في دراما رمضان 2017 إلي 12%.



أما بالنسبة لمشاهد التعاطي التي تُعرض بدراما رمضان 2019 فقد بلغت 1,2%، حيث شهدت انخفاضاً أيضاً عن العام الماضي والذي وصلت نسبة التعاطي في أعماله الدرامية إلي 2%، وفى عام 2017 كانت 4% ، وأن البيانات الأولية تشير إلى استمرار خلو الأعمال الدرامية حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال، وكذلك عدم ظهور مشاهد تروج لمنتجات التبغ بصورة مباشرة.



فيما تضمنت بعض المسلسلات بعض المشاهد التي تظهر خطورة المخدرات وآثارها، منها مسلسل "زلزال" ، حيث قام الفنان محمد رمضان بشرح بعض المؤشرات الدالة على التعاطى لإحدى الأمهات مردداً شعار "أنت أقوي من المخدرات".



وشددت وزارة التضامن الاجتماعى ، على استمرار الحوار مع صنّاع الدراما لتقويم المسار في إطار الوثيقة الأخلاقية معبرة عن أن كافة الجهود الوطنية وحملات التوعية بقضية المخدرات لن تؤتي ثمارها الحقيقية بدون مساندة الدراما، خاصة أن قضية المخدرات في مصر أصبحت من أهم القضايا التي تهدد الأمن والسلم الاجتماعى للوطن.



وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان نتائج تحليل المضمون للأعمال الدرامية التى تطرقت لتداعيات ظاهرة التعاطى والآثار السلبية المترتبة على الإدمان عقب عيد الفطر المبارك وبالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الإدمان.