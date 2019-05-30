ارتفاع بورصة دبى بمستهل التعاملات مدفوعة بصعود أسهم العقارات

كتب هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.21% رابحا 5.44 نقطة ليصل إلى مستوى 2605.14 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بمستهل تعاملات اليوم 51.9 مليون سهم محققة ما قيمته 75.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1452 صفقة ل29 سهما، وارتفع 11 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقر ت 4 أسهم.

وارتفعت 3 قطاعات ببورصة دبى على رأسها قطاع العقارات بنسبة 0.53%، أعقبه قطاع الاستثمار بنسبة 0.43%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع السلع بنسبة 2.14%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.09%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.07%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 3.38%، ثم سهم دار التكافل بنسبة 3%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 10%، ثم شركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 3.62%.