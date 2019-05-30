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ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات

الخميس، 30 مايو 2019 02:46 م
ارتفاع بورصة البحرين بختام التعاملات مدفوعة بصعود أسهم البنوك والخدمات بورصة البحرين
كتب هانى الحوتى
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ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.24% رابحاً 3.39 نقطة ليغلق عند مستوى 1433.52 نقطة، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وجرت تداولات على بورصة البحرين بختام التعاملات بحجم 3.3 مليون سهم، بقيمة قدرها 492 ألف دينار بحرينى.
 
وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 13.07% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 2.38%، بنك البحرين الوطنى بنسبة 0.79%، قطاع الخدمات بنسبة نمو 5.93% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.88%، ثم سهم شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة بنسبة 0.66%. 
 
فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.88% بضغوط هبوط سهم عقارات السيف بنسبة 0.98%، مجموعة جى اف اتش المالية بنسبة 0.80%.
 

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