إزالة تعديات على ترعة بسوهاج.. ومهلة لإخلاء المكان لتنفيذ باقى الإزالات (صور)

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس طارق اللبان وكيل وزارة الرى بسوهاج أنه تم تنفيذ إزالتين على جسر ترعة نجع حمادى الشرقيه، و تم اعطاء فرصة 48 ساعة لبعض المخالفين لاخلاء مكان التعدى لتنفيذ باقى الازالات، وذلك بناء على تكليفات وزارة الرى بالقضاء على كافة التعديات المقامة على المجارى المائية.

يشار إلى أنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى و تكليف مهندسى الرى بالمراكز المختلفة بالمرور الدورى على الترع ومتابعة مناسيب المياه باستمرار، ليتمكن المزارعون من رى أراضيهم بشكل منتظم وضمان وصول المياه لنهايات الترع، والوقوف على أى مشاكل تطرأ بمياه الرى وحسمها بشكل فورى، وإزالة التعديات التى تتسبب فى إعامة حركة سريان المياه بالمجرى المائى.

وكان المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الرى، قد أكد فى تصريحات سابقة له، أنه تم اعداد برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية والتي تضمن وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز مما يساهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية، مشيراً إلى أنه تم تطهير حوالى 33000 كيلومتر من الترع والمجارى المائية وتجريف 3.1 مليون متر مكعب من الترسيبات لتيسير وصول المياه الى النهايات وعدم حدوث أى مشاكل خلال فترة أقصى الاحتياجات.