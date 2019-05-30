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إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بقضايا الإرهاب

الخميس، 30 مايو 2019 08:27 م
إخلاء سبيل متهمين بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات بقضايا الإرهاب أرشيفية
كتبت أمنية الموجي
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قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل سامح.ر، ومحمد.س، بتدابير احترازية على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم فى اتهامات منسوبة لهم بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة.

كانت النيابة وجهت للمتهمين مشاركتهم مع جماعة إرهابية فى الدعوة لأهدافها وتلقى تمويلات بغرض الإرهاب والمشاركة فى اتفاق جنائى الغرض منة ارتكاب جريمة إرهابية، كما ستواجه المتهمين بالأحراز المضبوطة بالقضية والجرائم الموجهة للمتهمين.

ونسبت النيابة للمتهمين اتهامات مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.

 

 

 

 


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