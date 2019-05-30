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أهالى شمال سيناء ينظمون إفطارًا جماعيًا لضيوفهم أطباء الجامعات

الخميس، 30 مايو 2019 09:30 م
أهالى شمال سيناء ينظمون إفطارًا جماعيًا لضيوفهم أطباء الجامعات حفل الافطار
شمال سيناء ـ محمد حسين

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نظم أهالى شمال سيناء اليوم الخميس مأدبة إفطار جماعي لضيوفهم من أطباء جامعات القاهرة والزقازيق والمنصورة والأزهر الذين يصل وفد أسبوعي منهم لخدمة مرضى شمال سيناء .

وقدم الدكتور عصام سعد الأستاذ بجامعة الزقازيق الشكر لأهالى شمال سيناء على كرم الضيافة، وقال فى كلمته إنهم يشيدون بما وجدوه فى محافظة شمال سيناء من مميزات جعلتها الأقرب لقلوبهم، ويتعهدون بالاستمرار فى أداء رسالتهم التى يعتبرونها انسانية وواجب عليهم.

وأعرب الدكتور أحمد الحفنى، رئيس قسم الطوارئ بمستشفى العريش العام، عن تقديره لهذه اللفتة الكريمة، مشيرًا إلى أن مستشفى العريش أصبح متميزًا بوجود عدد من أطباء من كل التخصصات من كبرى جامعات مصر.

وقال أحمد النوسانى المشرف على فعالية الإفطار، أنه شارك فيه 80 من الحضور، وكان بمثابة لمسة وفاء وشكر وعرفان من أهالى سيناء لضيوفهم من أطباء قدموا من محافظات مصر المختلفة ليقدموا الخدمة الطبية المتميزة التى أصبحت يشهدها مستشفى العريش.

 

 


افطار رمضان

شمال سيناء

مستشفى العريش العام

العريش

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