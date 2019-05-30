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أمطار متوسطة على المدينة المنورة

الخميس، 30 مايو 2019 05:59 م
أمطار متوسطة على المدينة المنورة المدينة المنورة
وكالات الأنباء
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هطلت عصراليوم أمطار من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة, وما زالت السماء غائمة، والفرصة مهيأة لمزيد من الأمطار، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

يذكرأن ،توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية  في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ،أن الفرصة ما زالت مهيأة لهطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة ,مكة المكرمة والمدينة المنورة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي حائل وتبوك .

 

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وتتحول إلى جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38كم/ساعة على الجزء الجنوبي وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الى متوسط الموج.


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