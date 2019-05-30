أكثر من مليون ومائتى تونسي يسجلون في الانتخابات الرئاسية بعد مد موعد التسجيل

كتبت – هناء أبو العز

بلغ العدد الإجمالى للمسجّلين الجدد في الانتخابات، حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، 1.222.462ناخبًا.

اما التونسيون المقيمون بالخارج فقد بلغ عدد المسجلين الجدد 27.411 تونسيّا بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الى يوم 15 يونيو 2019.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي حوالي 5 مليون و370 ألف مواطن، موزعين بين 2.560 مليون ناخب من الرجال و 2.810 مليون ناخب من النساء، أما العدد الإجمالي للناخبين المحتملين وغير المسجلين في السجل الانتخابي فيقدر بعد آخر عمليات بنحو 3 مليون و489 ألف تونسي، بعد أن كان في حدود 3 مليون و 200 ألف شخص.