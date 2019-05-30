سوبر كورة
Ads
الخميس، 30 مايو 2019 04:03 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

أكثر من مليون ومائتى تونسي يسجلون في الانتخابات الرئاسية بعد مد موعد التسجيل

الخميس، 30 مايو 2019 02:48 م
أكثر من مليون ومائتى تونسي يسجلون في الانتخابات الرئاسية بعد مد موعد التسجيل القايد السبسى
كتبت – هناء أبو العز
إضافة تعليق
 
بلغ العدد الإجمالى للمسجّلين الجدد في الانتخابات، حتى الساعات الأخيرة من مساء أمس الأربعاء، 1.222.462ناخبًا.
اما التونسيون المقيمون بالخارج فقد بلغ عدد المسجلين الجدد 27.411 تونسيّا بعد اعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال التسجيل للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة الى يوم 15 يونيو 2019.
 
ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي حوالي 5 مليون و370 ألف مواطن، موزعين بين 2.560 مليون ناخب من الرجال و 2.810 مليون ناخب من النساء،  أما العدد الإجمالي للناخبين المحتملين وغير المسجلين في السجل الانتخابي فيقدر بعد آخر عمليات بنحو 3 مليون و489 ألف تونسي، بعد أن كان في حدود 3 مليون و 200 ألف شخص. 
 

إضافة تعليق

الموضوعات المتعلقة

10 دول أفريقية تخوض "اختبار الصناديق" والرؤساء يراهنون على "الولاية الجديدة".. أزمات القارة فى صدارة البرامج الانتخابية ومكافحة الإرهاب بالمقدمة.. انتخابات تونس الأكثر إثارة.. ومخاوف من "العنف الانتخابى"

إعادة انتخاب تونس عضوا باللجنة الأممية للحقوق المدنية والسياسية

فرنسا: انتخابات تونس تعمق التعاون بين السلطات المحلية الفرنسية والتونسية

صور.. بدء فرز الأصوات عقب غلق مراكز الاقتراع فى انتخابات تونس

تونس

انتخابات تونس

التسجيل فى الانتخابات

الانتخابات الرئاسية


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

فيديو.. جورج قرداحى: مصر نموذج للإرادة الفعلية فى التغير والتحدى والنجاح

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الأرصاد: استمرار الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

2.1 مليار فرد فى العالم يفتقدون مياه الشرب.. و340 ألف طفل يموتون بسبب "الإسهال".. وفرد من كل 10 أفراد يعانى من الشح المائى.. و90 % من الكوارث الطبيعية متصلة بها.. والزراعة تستهلك 70% من المخزون العالمى

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

داعية إماراتى يهدم فتوى الألبانى بإباحة "إرضاع الكبير".. وسيم يوسف يشكك فى الحديث المنسوب للسيدة عائشة ويسأل المدافعين.. هل ترضى هذا لأمك وأختك؟.. ولماذا تدافعون عن صحة الحديث أكثر من دفاعكم عن أم المؤمنين؟

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

شاهد.. جميع أهداف ليفربول فى دورى أبطال أوروبا قبل موقعة النهائى

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

تعرف على أهمية هرمون النمو لمنع الإصابة بالتقزم × 6 معلومات

الرجوع الى أعلى الصفحة