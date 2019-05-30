أشهر 30 مجرما فى رمضان.. المرض يسقط "خط" الشرقية

كتب محمود عبد الراضي

يعتقد المجرم بعد ارتكابه عدة جرائم وهروبه من مكان لآخر أنه بمنأى عن أعين الأمن، لكن سرعان ما يجد "كلبش" الشرطة في يده، ليقبع خلف أسوار السجون.

"رائد أبو شريعة" يعد أحد أبرز العناصر الإجرامية التى ذاع صيتها فى عالم الإجرام، حيث أصبح المواطنون يتجاذبون أطراف الحديث عن سيرته، باعتباره واحدا من الأساطير التى لا تقهر.

المجرم الأخطر في محافظة الشرقية بالرغم من دهائه وقدرته على التحرك السريع من مكان لآخر إلا أنه سقط في قبضة الشرطة لدى ذهابه لمستشفى لتلقي العلاج عقب إصابته إثر مشاجرة اندلعت بينه وأحد خصومه ليجد الشرطة فى انتظاره.

لم يتخيل "أبو شريعة" رجل الإجرام الأول في المنطقة أن يسقط بسهولة في قبضة الأمن، وذلك بعدما سبق اتهامه فى 18 قضية "سرقة بالإكراه، بلطجة، مخدرات، سلاح بدون ترخيص، شروع فى قتل، مقاومة سلطات" والمطلوب ضبطه وإحضاره فى قضية "حيازة سلاح نارى وبلطجة " وصدر ضده 3 أحكام بالمؤبد، وعدة أحكام أخرى متفرقة تجاوزت مدة عقوبتها أكثر من 150 سنة سجن.

السجل الجنائي لـ"أبو شريعة" الحافل بالجرائم المتنوعة جعلت الغرور يسيطر عليه، ظناً منه بأنه لن يقع في يد العدالة، فالمتهم مطلوب في القضية رقم 9025/2014 جنايات أولاد صقر "سرقة بالإكراه " بالسجن المؤبد ، والقضية رقم 1466/2014 جنايات تمى الأمديد "سرقة بالإكراه" بالسجن المؤبد ، والقضية رقم 3777/2013 جنايات تمى الأمديد "شروع فى قتل" بالسجن المؤبد ، والقضية رقم 9766/2010 جنايات أولاد صقر "سرقة بالإكراه " بالسجن 15 سنة ، والقضية رقم 2870/2013 جنايات أولاد صقر "سرقه بالإكراه وسلاح آلى" بالسجن 10 سنوات ، والقضية رقم 11126/2016 جنايات أولاد صقر "إتجار مخدرات " بالسجن سنة ، والقضية رقم 10144/2016 جنايات أولاد صقر "إتجار مخدرات" بالسجن سنة ، وتم التوجه لإحدى المستشفيات الخاصة لتلقى العلاج على إثر إصابة به.

لم يصدق أهالي المنطقة أن "أبو شريعة" الذي روع المواطنين ردحاً من الزمان سقط في يد الأمن، معربين عن تقديرهم لرجال الشرطة الذين لاحقوا المتهم وضبطوه ليعيدوا الهدوء للمنطقة من جديد.

وينشر "اليوم السابع" على مدار شهر رمضان، قصص أشهر 30 مجرما، شغلوا الرأي العام بالجرائم التي ارتكبوها حتى سقطوا في قبضة العدالة، تأكيداً على أنه لن يفلت أحد من العقوبة حتى ولو كان من عتادة الإجرام.