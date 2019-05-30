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أخبار × 24 ساعة.. "100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية

الخميس، 30 مايو 2019 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. "100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية 100 مليون صحة - أرشيفية
كتب محمود راغب
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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. 

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100 مليون صحه

حمله 100 مليون صحه

فيروس سى

افريقيا


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