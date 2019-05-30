أخبار × 24 ساعة.. "100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية

كتب محمود راغب

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

صوامع مصر تستقبل 3 ملايين طن قمح خلال ستة أسابيع منذ بدء الموسم

مجمعات الأهرام الاستهلاكية: طرح منتجات الخضراوات والفاكهة بتخفيض 20%

زيادة طرح منتجات اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية

"100 مليون صحة" توفر 3 ملايين جرعة علاج "فيروس سى" لـ14 دولة أفريقية

300 ألف طفل يستفيدون سنويا من منظومة صرف الألبان المدعمة بالمنافذ الرسمية

رئيس الحجر الزراعى من الصين: اجتماعات الطريق الأخضر تفتح أسواق بالخارج

ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لـ2.185 مليون طن.. وجارى الشحن

ارتفاع مساحات القطن لـ175 ألف فدان.. واستمرار زراعة الذهب الأبيض

إنفوجراف.. التاريخ الأسود للإرهابى هشام عشماوى

المخابرات المصرية تتسلم الإرهابى بهاء أبو المعاطى الحارس الشخصى لهشام عشماوى

طقس الغد لطيف شمالا شديد الحرارة على باقى الأنحاء والعظمى بالقاهرة 39 درجة

القابضة للكهرباء تعقد جمعيتها العمومية لاعتماد الموازنة

5200 ساحة تتحدث عن أخلاقيات الفرح.. شاهد واسمع نص خطبة العيد

الأحد.. احتفال ليلة القدر بحضور الرئيس السيسى.. وتكريم حفظة القرآن الكريم

الحكومة توافق على دعم الموازنة بـ 225 مليون يورو من الجانب الألماني